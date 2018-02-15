Прокуратура предотвратила срыв гособоронзаказа в сфере космоса на 18 млрд руб.

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Прокуроры в минувшем году предотвратили срыв гособоронзаказа в сфере космоса на сумму более 18 млрд рублей, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"Мерами прокурорского реагирования предотвращен срыв исполнения государственного оборонного заказа особой важности по оснащению и запуску космических аппаратов стоимостью более 18 млрд рублей", - сказал Чайка в четверг, выступая на заседании коллегии ведомства.

По его словам, в минувшем году прокуроры обеспечили надзорное сопровождение более пяти тысяч контрактов в рамках гособоронзаказа.

"Проверены фактически все предприятия ОПК и привлекаемые ими подрядные организации, а это свыше 40 тысяч юридических лиц", - подчеркнул генпрокурор.

Также, он сообщил, что в минувшем году прокуроры вели целенаправленную работу по выявлению и исключению из системы кооперации недобросовестных посредников.

"За последние два года выявлено более 3,6 тысяч таких фирм, причинивших ущерб оборонным предприятиям на 18,7 млрд рублей. Прокурорами принимались все необходимые меры для его возмещения", - отметил Чайка.