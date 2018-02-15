Сотрудник спецназа погиб в ходе операции по ликвидации боевика в Дагестане

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Спецназовец погиб в ходе спецоперации по ликвидации боевика в Дагестане в четверг, также имеются раненые. Об этом сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Пострадавших среди гражданского населения нет. Погиб один сотрудник спецназа, имеются раненые",- говорится в сообщении НАК.

Ранее в четверг сообщалось, что в Унцукульском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции, силовики ищут участников незаконных вооруженных формирований.

В ходе спецоперации был уничтожен боевик, причастный к террористическим преступлениям. Позже выяснилось, что он был главарем"харачинской" банды и находился в федеральном розыске с 2011 года. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в "Интерфакс" в четверг.

"По имеющимся данным, ликвидированный бандит ранее являлся главарем так называемой харачинской банды, c 2011 года находился в федеральном розыске", - говорится в сообщении.

По данным НАК, нейтрализованный боевик был причастен к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к подрыву автоколонны внутренних войск в декабре 2013 года.

"На месте происшествия обнаружены граната, автомат и боеприпасы к нему", - сообщили в информцентре НАК.