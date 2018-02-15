Режим КТО в Унцукульском районе Дагестана отменен после уничтожения боевика

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов завершили спецмероприятия в Унцукульском районе Дагестана, режим контртеррористической операции (КТО) снят, сообщил "Интерфакс" представитель оперативного штаба НАК республики.

"Режим КТО на территории Унцукульского района прекращен в 17:00 мск", - сказал собеседник.

В четверг 15 февраля в рамках КТО близ села Харачи Унцукульского района был уничтожен боевика.

Ликвидированный бандит был главарем "харачинской" банды и находился в федеральном розыске с 2011 года, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК), поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По данным НАК, он был причастен к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к подрыву автоколонны внутренних войск в декабре 2013 года.