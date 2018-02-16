Переправа в Крым приостановила работу из-за тумана

Интернет-пользователи, в том числе и сам Навальный, пишут, что его сайт перестал открываться Подробнее

Погибшие не были военнослужащими Подробнее

МИД подтвердил гибель пяти граждан РФ под ударом американской коалиции в Сирии

Силовики уничтожили главаря "харачинской" банды, причастнного к подрыву автоколонны МВД в декабре 2013 года Подробнее

Сотрудник спецназа погиб в ходе операции по ликвидации боевика в Дагестане

Взамен им предложат простые кнопочные телефоны без фотокамеры и определения геолокации, но зато со встроенным фонариком Подробнее

15 февраля 11:05

На письмо ученых к Путину с жалобой на ФАНО ответило само агентство

Сейчас авторы письма готовят повторное обращение к Путину, сообщает "Ъ" Подробнее

15 февраля 08:00

Анатолий Зайцев: астероиды могут быть использованы в качестве оружия

Создатель "Цитадели" рассказал про систему планетарной защиты Подробнее

15 февраля 04:04

Замминистра ЖКХ назвал лидеров и аутсайдеров среди российских регионов по капитальному ремонту

Генпрокуратура проверит чиновников из регионов-аутсайдеров Подробнее

15 февраля 02:55

Суд вынесет приговор фигурантам дела о хищении при строительстве "Восточного"

Прокурор просил суд назначить обвиняемым наказание от 7 до 10 лет лишения свободы Подробнее

14 февраля 18:26

Первый канал не покажет заключительную серию фильма Стоуна о Путине

Ранее "Яблоко" и Собчак пожаловались в ЦИК из-за показа фильма о Путине, который они сочли агитацией Подробнее

14 февраля 16:22

ЦИК ответил Собчак на ее жалобу на регистрацию Путина кандидатом