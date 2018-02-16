Переправа в Крым приостановила работу из-за тумана

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Неблагоприятная погода стала причиной остановки движения паромов между Крымским полуостровом и Краснодарским краем ночью в пятницу, сообщила компания "Морская дирекция" - оператор переправы.
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости. Туман", - говорится в информации оператора.
Переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") наряду с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями между полуостровом Крым и остальной частью России. Паромы перевозят через Керченский пролив пассажиров, автомобили и грузы.