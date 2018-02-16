S7 не исключила задержку поставок четырех A320neo из-за проблем с двигателями

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) может столкнуться с задержкой поставок четырех заказанных самолетов Airbus A320neo из-за проблем с двигателями американской Pratt&Whitney.

"Вы слышали, наверное, что у Airbus есть проблемы (с двигателями - ИФ). Поэтому будет задержка по четырем самолетам, скорее всего. Надеюсь, что Airbus справится (с проблемой - ИФ)", - завила совладелица группы S7 Наталия Филева журналистам в кулуарах Сочинского инвестиционного форума.

Как сообщалось, на прошлой неделе Airbus уведомил Европейское агентство по безопасности полетов о том, что выявил дефекты в 30% из 113 двигателей P&W, установленных на летающих по миру A320neo. Производитель был вынужден частично приостановить поставки новых машин клиентам. По данным Airbus, лайнеры семейства в настоящее время используют 18 авиакомпаний. В РФ их единственным эксплуатантом является S7, в парке которой четыре A320 и заказано еще минимум 16.

Отвечая на вопрос, повлияла ли проблема Airbus на текущий парк авиакомпании, Филева заявила: "На текущий - нет, но мы перекинули движки, собрали правильную конфигурацию".

В 2016 году S7 заключила две сделки на 12-летний лизинг А320-200neo: 10 лайнеров этого типа компания возьмет в аренду у ирландской лизинговой компании Aercap Ireland Capital limited и еще шесть - у китайской BOC Aviation. В августе гендиректор перевозчика Владимир Объедков говорил о планах заказать еще десять A320neo. По его словам, поставка этой партии расписана до 2024 года.

Airbus A320neo - усовершенствованная версия узкофюзеляжного семейства А320. По данным производителя, машина обладает улучшенными аэродинамическими характеристиками, расход топлива снижен на 15%, дальность полета выше. A320neo - также самый малошумный среди лайнеров этого класса.