Семь человек погибли в ДТП с двумя грузовиками и легковой машиной в Крыму

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Семь человек, среди которых, по предварительным данным, есть дети, погибли в пятницу вечером в результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобиля в Крыму. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель МВД по республике Крым.

"Шестеро погибших - в легковушке, погиб также водитель одного из грузовиков", - сказал собеседник агентства.

Водитель второго грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии.

Среди погибших, по предварительным данным, трое малолетних детей.

Авария произошла около 20:00 по Москве на 367-м километре дороги Симферополь-Керчь. На место аварии выехало руководство крымского управления ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Крыму, "в результате ДТП произошло возгорание", проводится ликвидация последствий аварии. Задействованы 26 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС - 10 человек и три единицы техники.