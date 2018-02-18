Два уголовных дела возбуждены после столкновения поезда с автобусом под Петербургом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило два уголовных дела после столкновения автобуса с поездом "Ласточка" в Курортном районе Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба ведомства, дела расследуются по статьям "халатность" и "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

По предварительным данным, в субботу около 11:30 на железнодорожном переезде 56-го километра перегона "Зеленогорск - Рощино" скоростной электропоезд "Ласточка", следовавший из Санкт-Петербурга в Выборг, совершил наезд на автобус "MAN". В результате пассажирский автобус и головной вагон электропоезда получили значительные механические повреждения и водителю автобуса были причинены телесные повреждения.

"Допущенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами из числа сотрудников ОАО "РЖД", на которых возлагалась обязанность по контролю и обеспечению соблюдения указанных правил", - говорится в сообщении.

Автобус совершал заказную перевозку на курорт Пухтолова Гора, в нем находились 15 человек. По данным компании-перевозчика "Пассажиравтотранс", автобус въезжал на переезд по разрешающему сигналу светофора, но при пересечении ж/д переезда в поселке Рощино оказался заблокирован закрытым шлагбаумом.

"Водитель действовал грамотно при соблюдении инструкции и высадил пассажиров до того, как скоростной электропоезд совершил наезд на автобус", - сообщили в компании.

В результате происшествия тяжелые травмы получил водитель автобуса, пассажиры не пострадали.