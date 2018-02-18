В Подмосковье задержали разыскиваемого за убийство уроженца Казахстана

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В подмосковной Балашихе задержан уроженец Казахстана, находившийся три года в международном розыске за жестокое убийство, решается вопрос об экстрадиции, сообщила в воскресенье журналистам официальный МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, находившегося три года в международном розыске по каналам Интерпола", - сказала она.

По ее данным, в Казахстане задержанный похитил 37-летнего местного жителя и вывез на кладбище, где застрелил его из охотничьего ружья. По данным инициатора розыска, мужчина скрывался в Москве, вел скрытый образ жизни, не имел постоянного места жительства, а также продолжал преступную деятельность.

"В настоящее время фигурант содержится под стражей, - сообщила Волк. - Решается вопрос о его экстрадиции в Республику Казахстан".