Скрывавшийся в лесу участник убийства милиционера в Петербурге получил 16 лет колонии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 16 годам заключения в колонии строгого режима Вячеслава Парушенкова, который в 2010 году в составе банды расстрелял двух сотрудников милиции, а после этого в течение шести лет жил отшельником в лесах Ленинградской области.

"Приговором суда Парушенкову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее присяжные признали Парушенкова виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, бандитизме, разбое, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.

Парушенков был задержан летом 2016 года после шести лет скитаний по лесам Ленинградской области, где он питался грибами. На момент обнаружения он сильно зарос бородой, так что его внешность не соответствовала тому, как он выглядел при объявлении в розыск.

Об уголовном деле

По версии следствия, не позднее августа 2009 года Михаил Баташев, Владислав Ворожцов и Парушенков создали в северной столице банду, в которую вовлекли Ирину Данилову, Дмитрия Сидорова, Бориса Македона, Екатерину Романову, Дмитрия Притулу и Романа Филатова. На вооружении членов банды имелись пистолеты, револьвер, обрез одноствольного охотничьего ружья, два гранатомета (РГД-26), два автомата Калашникова, охотничий карабин "Тигр", ножи, которые активно использовались в разбойных нападениях и для обеспечения личной безопасности.

С декабря 2009 года по август 2010 года члены банды на территории Санкт-Петербурга совершили девять разбойных нападений на людей, а также на клубы, осуществлявшие нелегальную игорную деятельность, похитив более 2,5 млн рублей, а также два приготовления к разбоям.

4 августа 2010 года члены банды готовились к очередному нападению на игорный клуб в Красногвардейском районе города. В этот день Ворожцов, Баташев и Парушенков расстреляли милиционеров, один из них погиб, а другой попал в реанимацию. В результате операции были задержаны семь участников банды.

Ранее суд приговорил Ворожцова к 21,5 году лишения свободы, Батышева - к 17 годам лишения свободы. Сидоров, Притула, Филатов и Македон получили в качестве наказания тюремные сроки от 11 до 14 лет. Все они отбывают наказание в исправительных колониях строгого режима. Данилову суд приговорил к трем годам условно, Романова получила условный срок в два года. Также с Ворожцова взыскали по 1 млн рублей в пользу каждого из потерпевших милиционеров.