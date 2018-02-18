Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Калуге столкнулись поезд и бензовоз, пострадал один человек, говорится в сообщении в воскресенье на сайте Главного управления МЧС России по Калужской области.

"Произошло столкновение дизельного электропоезда с бензовозом. В результате ДТП есть пострадавший", - сообщает МЧС.

Уточняется, что авария произошла на станции Перспективная.

В свою очередь, в региональном УМВД сообщили, что авария произошла в 10:56 в Калуге на железнодорожном переезде, расположенном в районе переулка Сельский.

По предварительной информации, водитель бензовоза выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом. "В результате дорожно-транспортного происшествия получил ранения водитель бензовоза, мужчина 1958 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. В момент ДТП в поезде находилось 40 пассажиров, которые в настоящее время за медицинской помощью не обращались", - отметили в УМВД.

По данному факту проводится проверка.