Стрельбу во время Масленицы в Кизляре устроила супружеская пара

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Преступников, устроивших стрельбу во время празднования Масленицы в дагестанском Кизляре было двое - муж и жена, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник. По его словам, перед тем, как был отрыть огонь, жена убежала, стрелял мужчина.

"По предварительным данным, жертвами трагедии, случившейся сегодня в Кизляре во время Масленицы, стали четыре женщины", - добавил источник.

Среди пострадавших - трое сотрудников Росгвардии.

Ранее сообщалось, что неизвестный преступник открыл огонь по толпе людей во время Масленицы в городе Кизляр.

"Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка", - сказал собеседник "Интерфакса".