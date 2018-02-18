Стрельбу во время Масленицы в Кизляре устроила супружеская пара

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Преступников, устроивших стрельбу во время празднования Масленицы в дагестанском Кизляре было двое - муж и жена, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник. По его словам, перед тем, как был отрыть огонь, жена убежала, стрелял мужчина.
"По предварительным данным, жертвами трагедии, случившейся сегодня в Кизляре во время Масленицы, стали четыре женщины", - добавил источник.
Среди пострадавших - трое сотрудников Росгвардии.
Ранее сообщалось, что неизвестный преступник открыл огонь по толпе людей во время Масленицы в городе Кизляр.
"Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка", - сказал собеседник "Интерфакса".