Жертвами стрелка в Кизляре могли стать прихожане церкви

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - По предварительной информации, стрельба в дагестанском Кизляре, в результате которой погибли четверо местных жителей, произошла в церкви. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Жертвами преступника в Дагестане стали прихожане церкви", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестный в Кизляре расстрелял толпу людей, которые отмечали Масленицу. В результате погибли четыре человека, еще четверо были ранены. Среди пострадавших - трое сотрудников Росгвардии.

Позднее источник сообщил, что преступников, устроивших стрельбу, было двое - муж и жена. По его словам, перед тем, как был отрыть огонь, жена убежала, стрелял мужчина.

Жертвами стрелка оказались четыре женщины.