Создатель сожженного под Калугой арт-объекта ответил на обвинения в кощунстве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Архитектор Николай Полисский ответил на обвинения в кощунстве, которые стали поступать в его адрес после перформанса "Пламенеющая готика", прошедшего в субботу, 17 февраля, в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.

Художник считает, что ажиотаж вокруг действа, которое было центральным моментом празднования Масленицы, стал результатом ошибки. Он отметил, что архитектурный стиль "пламенеющая готика", примененный для создания огненной скульптуры, исторически использовался при постройке не только культовых, но и светских сооружений: замков, университетов, судов. Арт-объект в Никола-Ленивце не задействовал никакую религиозную символику: кресты, алтари или что-либо подобное.

"Это просто костер, который выстроен в стиле готического здания", - написал Полисский в своем фейсбуке.

"Я готов и надеюсь на диалог с представителями католической или православной церквей. Если, разобравшись в деталях, они обнаружат что-то кощунственное в адрес веры, я готов использовать все свои возможности для того, чтобы предать этот проект забвению насколько это возможно в современном мире", - продолжает художник.

"В нашей Масленице не было заложено ничего кощунственного, если кто-то неправильно меня понял, я прошу прощения, но эта обида нанесена невольно. Я не собирался никого оскорблять. Сегодня, прощенное воскресение и я прошу у всех православных и не православных христиан простить меня Христа ради".

В Русской православной церкви положительно отреагировали на обращение Полисского. Замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал его "весьма конструктивным". "Очень важно иметь диалог с культурным сообществом, многие представители которого исходят из важности уважения достоинства верующих людей, независимо от того, к какой религии они относятся", - подчеркнул представитель РПЦ.

При этом он заявил, что верующие не виноваты в том, что увидели в горящем сооружении готический собор. Кипшидзе добавил, что этого можно было бы избежать, если бы коммуникация с деятелями культуры велась "более активно и заинтересованно".

В заключение Кипшидзе отметил, что сама идея сожжения зданий в рамках перформансов "многими воспринимается неоднозначно".

17 февраля в рамках празднования Масленицы в Никола-Ленивце сожгли 30-метровую скульптуру авторства Николая Полисского. Сооружение, возведенное из веток, напомнило некоторым зрителям католический собор. Ряд СМИ и пользователи соцсетей стали обвинять художника в кощунстве и оскорблении христианских святынь. Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал организаторов праздника "дьяволскими отпрысками", а само сожжение арт-объекта - экстремизмом.

Жечь арт-объекты - давняя традиция арт-парка. В 2017 году здесь предали огню пирамиду из дерева и сена высотой с многоэтажный дом. Ранее здесь уже сожгли "Медиа-Башню", "Байконур", "Градирню, или Сенную Башню", "Жар-птицу".