Адвокаты экс-губернатора Сахалина Хорошавина обжаловали его приговор

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты экс-губернатора Александра Хорошавина и его двух бывших подчиненных, признанных виновными в получении крупных взяток и получивших длительные сроки заключения, обжаловали приговор Южно-Сахалинского городского суда.

"На прошлой неделе мы подали короткие жалобы, чтобы соблюсти 10-дневный срок подачи апелляции, с требованием отменить приговор и оправдать наших подзащитных", - рассказал агентству "Интерфакс" адвокат Игорь Янчук, представляющий интересы бывшего заместителя председателя областного правительства Сергея Карепкина.

Он пояснил, что протокол приговора суда, который судья Елена Поликина зачитывала четыре дня (с 6 по 9 февраля включительно), адвокаты и их подзащитные до сих пор не получили. Поэтому они будут подавать еще ряд дополнений к своим апелляциям после получения протокола приговора суда, обосновывая свои требования.

Он сообщил, что в короткой жалобе по своему подзащитному указал, что "приговор неправосуден, поставлен только на показаниях заинтересованного лица - бывшего министра сельского хозяйства региона Николая Борисова, и другими показаниями не подтверждается".

9 февраля Южно-Сахалинский городской суд признал экс-губернатора Сахалина виновным в получении взяток и отмывании денег и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатора также оштрафовали на 500 млн руб. и лишили госнаград.

Бывшего зампреда областного правительства Сергея Карепкина приговорили к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн рублей; экс-советника главы области Андрея Икрамова - к девяти с половиной годам и 176 млн рублей штрафа.

Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы.