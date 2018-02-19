Директор Всемирной продовольственной программы ООН пожаловался Пучкову на нехватку $3 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Руководство Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН намерено активнее сотрудничать с МЧС России по оказанию гуманитарной помощи различным странам мира, заявил исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли.

"Гуманитарный кризис, который мы наблюдаем сегодня - самый тяжелый за всю историю существования нашей организации", - сказал Бизли на встрече в Москве с главой МЧС Владимиром Пучковым.

Он выразил надежду, что благодаря сотрудничеству с МЧС России организация сможет "еще более активно оказывать гуманитарную помощь и поддержку населению нуждающихся стран".

Бизли в беседе с Пучковым также сообщил, что ежегодный бюджет ВПП ООН составляет $6 млрд и этих денег не хватает для оказания помощи всем нуждающимся странам. "Нам не хватает еще около $3 млрд, и мы были бы очень признательны чтобы МЧС оказала любую помощь организации. Это может быть поставка зерна, финансирование, поставка автомобильной техники и другой вклад", - сказал Бизли.

В свою очередь Пучков отметил, что МЧС России считает, что роль ВПП ООН в мире должна возрастать. "Необходимо усилить работу по всем направлениям сотрудничества. МЧС в плане своей компетенции поддерживает ваши предложения по увеличению бюджетирования", - сказал министр.

В то же время, по его словам, одновременно нужно повысить эффективность трат. "Необходимо чтобы каждый затраченный цент, доллар обязательно доходил до нуждающихся", - подчеркнул министр.

По словам Пучкова, МЧС России по линии ВПП ООН за три года оказало помощь двадцати двум странам мира. "В период с 2014 по 2017 годы по линии МЧС России в счет взноса Российской Федерации оказана гуманитарная помощь на сумму более 120 млн долларов США. Доставлено более 95 тысяч тонн продовольствия. Помощь оказана 22 странам", - сказал он.

Министр напомнил, что в рамках проекта ВПП ООН по переоснащению парка грузовых автомобилей было передано 218 грузовиков "КамАЗ". Он отметил, что в этом году Россия поставит еще 97 "КамАЗов".

Глава российского МЧС отметил в ходе встречи, что взаимодействие между министерством и организацией оценивается как перспективное и долгосрочное.