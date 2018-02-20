"Первый канал" опроверг информацию об уходе Екатерины Андреевой из программы "Время"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Телеведущая Екатерина Андреева временно покинет эфир программы "Время" на европейской "орбите", речи о ее уходе из передачи не идет, сообщила "Интерфаксу" глава пресс-службы "Первого канала" Лариса Крымова.

В понедельник в связи с переоснащением заработала новая студия программы, и в качестве ведущего временно выступает шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, который курировал запуск новой технологии. "Екатерина Андреева и Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также опробуют студию в других часовых поясах", - отметила Крымова. Андреева и Елисеев вернутся на европейскую "орбиту" после того, как освоят новые возможности студии. Сейчас неизвестно, сколько времени уйдет на освоение.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о возможном уходе Андреевой из программы, которую она ведет уже более 20 лет.