Член тамбовской ОПГ Барсуков освобожден от ответственности за мошенничество

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга за истечением срока давности прекратил уголовное преследование по ряду статей Владимира Барсукова и его предполагаемых подельников.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Барсукова Константин Кузьминых во вторник, в рамках рассмотрения дела о создании преступного сообщества и серии рейдерских захватов суд прекратил уголовное преследование Барсукова, Вячеслава Дрокова и еще семерых обвиняемых по статьям "участие в преступном сообществе", "мошенничество" и "покушение на мошенничество".

"Сроки давности по этим статьям прошли уже давно, а следствие немотивированно отказывало в прекращении уголовного преследования по ним. Суд был обязан это сделать. Сроки давности по этому делу не истекли только по части 1 статьи 210 (создание преступного сообщества), по нему обвиняются Барсуков и Дроков, остальные теперь стали свидетелями", - сказал защитник.

По версии следствия, указанные лица в составе организованной группы участвовали в рейдерских захватах ряда объектов недвижимости, расположенных в Санкт-Петербурге и принадлежащих ООО "Универсам "Пулковский", СП ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", ЗАО "Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской" и другим компаниям.

Ранее в отношении Барсукова уже вынесены обвинительные приговоры. Так, 18 августа 2016 на основании обвинительного вердикта присяжных суд приговорил Барсукова к 23 годам колонии строгого режима (учитывая назначенные ему ранее сроки) за покушение на убийство владельца ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" Васильева, троих его охранников и убийство четвертого. До этого Барсуков отбывал 15-летний срок, назначенный ему двумя приговорами Куйбышевского суда Санкт-Петербурга (от ноября 2009 года и 6 марта 2012 года) за рейдерство и вымогательство. По решению суда из текста второго приговора было исключено упоминание о Барсукове как о лидере тамбовской ОПГ в связи с тем, что это не было установлено в судебном заседании.

Барсуков был известен в Санкт-Петербурге как бизнесмен, в конце 1990-х - начале 2000-х занимал пост вице-президента Петербургской топливной компании.