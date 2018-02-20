Четыре человека погибли в ДТП с фурой и кроссовером в Башкирии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Мелеузовском районе Башкирии, сообщил агентству "Интерфакс" во вторник осведомленный источник.

"20 февраля в 19:14 по Москве на 178 км федеральной автодороги Р-240 Уфа-Оренбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: грузового автомобиля MAN и легкового автомобиля Тoyota Rav 4. Предварительно, погибли четыре человека. Детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства дорожного происшествия уточняются.