В Новосибирске задержан наехавший на пешеходов водитель

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Водитель, сбивший несколько пешеходов в Новосибирске во время праздничного салюта в пятницу, задержан, по факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщили в субботу агентству "Интерфакс" в экстренных службах региона.

"Водитель задержан, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек", - сказал собеседник агентства.

По его данным, дело находится в производстве военно-следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону.

В пресс-службе Главном управлении МВД России по региону агентству сообщили, что накануне на площади Лещинского в Ленинском районе Новосибирска на выезде с Октябрьского (Коммунального) моста автомобиль Honda CR-V наехал на пешеходов, идущих по тротуару. Трехлетний мальчик скончался на месте аварии, его мать умерла в машине "скорой помощи".

Также пострадали двое взрослых, они были отправлены в больницу.

"Основная версия происшедшего - водитель не справился с управлением и выехал на тротуар", - сказали в пресс-службе.