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Володин опроверг заявления США о срыве контрактов в сфере ВТС России на $3 млрд

Есть обновление от 15:54

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в Госдепартаменте США выдают желаемое за действительное, говоря о срыве российских контрактов по линии военно-технического сотрудничества на $3 млрд.

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"Это заявление представителя Госдепа - попытка выдать желаемое за действительное. Я бы сравнил его с попытками партии, проигравшей на президентских выборах в США, уйти от ответственности за такой провал и все свалить на "вмешательство" России", - сказал Володин "Интерфаксу" в среду.

Так и здесь, заметил спикер. "Рассказали всему миру об "опасности России", использовали массу сил и средств на обоснование своей санкционной политики, оказывали давление на своих европейских партнеров, добиваясь принятия аналогичных мер в отношении РФ. И вот настало, видимо, время обозначить какой-то результат. Так появились три миллиарда", - высказал свое мнение политик.

США в связи с законом "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) предостерегают и отговаривают страны по всему миру вести бизнес с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, заявила ранее в среду официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы удовлетворены тем, что некоторые страны остановили покупки определенных российских материалов и товаров. Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на сумму более 3 млрд долларов США", - сказала она журналистам.

"Реальность состоит в том, что каждая страна думает о своей безопасности и обороноспособности и потому выбирает на рынке вооружений лучшее", - уверен председатель Госдумы. И именно рынок, а не санкционная политика США диктуют здесь свой выбор, подчеркнул он.

"А самое высококачественное и точное вооружение - в России; тем более оно не раз, в том числе в ходе боевых действий в Сирии, доказало свою надежность и эффективность", - заявил Володин. Он убежден в конкурентоспособности продукции российского ОПК.

Что касается российской "оборонки", продолжил спикер, которая, якобы, теряет из-за санкций, то Россия сейчас полностью замещает комплектующие в сфере ОПК своим производством. "Это намного больший вклад в нашу экономику, чем закупка комплектующих за рубежом", - сказал Володин.

По его мнению, именно благодаря санкциям решена проблема выпуска комплектующих для ОПК на территории нашей страны - "государство вложило серьезные средства, и отдача налицо: созданы новые рабочие места, мы полностью обеспечили весь производственный цикл",- отметил спикер.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, США
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