Володин прочит Европе тупик при поддержке американских санкций против РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Европа может оказаться в тупике, поддерживая санкционную политику США в отношении России, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Госдеп пытается обосновать санкционную политику Вашингтона задним числом. Потому что от антироссийских санкций США проиграли, первую очередь, европейские компании и граждане", - сказал Володин "Интерфаксу" в среду.

По его словам, рапортуя об эффекте от антироссийских санкций, США, по сути, вводят в заблуждение своих европейских партнеров. "Для Европы путь санкций, инициированных США, - тупиковый, не выгодный. И для самих США это - не эффективная политика. Она основана на двойных стандартах: с одной стороны, в Вашингтоне говорят о Всемирной торговой организации и свободе торговли, с другой - через санкционную политику пытаются эту свободу задушить", - заявил спикер.

Как заметил политик, всем известно, что Вашингтон давит на своих партнеров, чтобы они покупали продукцию США. "Это еще раз показывает, что санкции ставили своей целью вытеснение с рынка российских эффективных компаний", - подчеркнул Володин.

По его мнению, особенно наглядно США демонстрируют свои истинные цели в сфере энергетического бизнеса. "Мы видим, что происходит в энергетике в Европе, когда принимаемые санкции сопровождаются лоббированием США своих энергетических компаний. Американцы поставляют более дорогой сжиженный газ, и это бьет по компаниям европейских стран", - сказал председатель Госдумы.

США в связи с законом "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) предостерегают и отговаривают страны по всему миру вести бизнес с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, заявила ранее в среду официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. "Мы удовлетворены тем, что некоторые страны остановили покупки определенных российских материалов и товаров. Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на сумму более 3 млрд долларов США", - сказала она журналистам.