В Мурманской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пятнадцать человек пострадали в столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Мурманской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональной ГИБДД, по предварительной информации, около 12:30 на автодороге Кировск-Апатиты водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, который выполнял пассажирские перевозки по маршруту "Кировск-Апатиты".

Среди пострадавших, по данным ГИБДД, дети шести и 14 лет.

Между тем, как сообщил журналистам главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев, в аварии пострадали 15 человек.

"Двое в тяжелом состоянии в реанимации. Остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести", - сказал он.