Пучков потребовал оснастить МЧС роботами

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков поручил изучить все наработки ученых и специалистов в регионах и создать малые робототехнические комплексы для работы в условиях ЧС и катастроф.

"Опыт работы на авиакатастрофе самолета Ан-148 в Московской области еще раз показал нехватку и острую необходимость в современных компактных многофункциональных робототехнических комплексах и средствах малой механизации", - сказал министр в среду на заседании коллегии МЧС России.

Он поручил членам коллегии МЧС и руководителям региональных главков изучить все существующие разработки и подготовить предложения по новым мобильным робототехническим комплексам.

"Они должны выполнять задачи на суше, на воде, под водой, иметь беспилотные технологии", - заявил министр.

В среду на заседании коллегии обсуждался вопрос развития робототехники в системе МЧС. Как доложил министру директор департамента развития Евгений Агулов, перспективное развитие аварийно-спасательных, противопожарных и других специальных роботов позволяет значительно снизить риска для жизни и здоровья спасателей при проведении особо опасных и вредных операций.

В настоящее время на вооружении МЧС России более 110 робототехниеских комплексов, в том числе инженерные, саперные-инспекторные, радиационной, химической и биологической защиты, противопожарные, роботизированные установки пожаротушения, необитаемые подводные аппараты.