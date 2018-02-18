МЧС завершило поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пожарно-спасательные подразделения завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"МЧС России, Следственным комитетом и МАК подписан акт о прекращении поисковых работ на месте крушения. Все поисковые работы завершены", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь, глава МЧС России Владимир Пучков поручил начинать поэтапный вывод группировки сил из зоны ЧС. "На месте оставляйте три мобильные группы и организуйте взаимодействие с органами местного самоуправления", - сказал министр.

Всего за время поисковых работ была обследована площадь в 50 га, обнаружено более 4,7 тыс. обломков самолета, которые доставлены в ЛИИ им. Громова в подмосковный Жуковский для экспертизы МАК.

В российском центре судебно-медицинской экспертизы продолжается генетическая экспертиза останков погибших.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля после вылета из "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек, все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет считает, что фактором, который привел к крушению самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье могли стать неверные данные о скорости полета на приборах, что могло быть вызвано обледенением.