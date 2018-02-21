Субподрядчиков космодрома "Восточный" отправили в колонию за хищения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы приговорил главу Волго-Вятской строительной компании (ВВСК) Александра Базанкова, экс-главу компании Евгению Дегтяреву, ее отца Сергея и руководителя "ВИП-Стройинжиниринг" Мурата Матуева к срокам от 4,5 до 8 лет колонии за хищения при строительстве космодрома "Восточный".

"Приговором суда Дегтяреву назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей, Базанкову - 6 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей, Матуеву - 5,5 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей, Дегтяревой - 4,5 года колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Виктор Васильев в среду.

Оглашение приговора из-за большого объема материалов дела заняло несколько дней, в среду была оглашена его резолютивная часть.

Суд и следствие установили, что фигуранты совершили мошенничество, совершенное в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (часть 4 статьи 174.1 УК РФ).

В ходе прений сторон прокурор просил суд признать этих подсудимых виновными и назначить им наказание от 7 до 10 лет лишения свободы со штрафами от 1 до 1,5 млн рублей.

Тем временем, в феврале 2017 года на четыре года колонии со штрафом в 1 млн рублей был осужден бывший гендиректор ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Вадим Митряков. Судебный процесс в отношении его прошел в особом порядке, так как подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Судом было установлено, что Митряков в составе организованной группы с 1 сентября 2013 года по 29 июня 2015 года представил во ФГУП "Спецстройтехнологии" при "Спецстрое России" документы с ложными сведениями о возможности выполнения работ по строительству жилых домов, детских садов, школ и объектов транспортного хозяйства космодрома.

После победы в конкурсе и заключения договора подряда фигуранты дела в целях создания видимости надлежащего исполнения взятых обязательств организовали выполнение части предусмотренных договором работ на общую сумму свыше 562 млн рублей. Остальные денежные средства в сумме более 1,3 млрд рублей были похищены и впоследствии легализованы.