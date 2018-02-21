Главные новости
СпортИнтерпол отказался объявлять Родченкова в розыскМосква"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за морозовВ РоссииПутин 1 марта огласит послание Федеральному Собранию
В России

Субподрядчиков космодрома "Восточный" отправили в колонию за хищения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы приговорил главу Волго-Вятской строительной компании (ВВСК) Александра Базанкова, экс-главу компании Евгению Дегтяреву, ее отца Сергея и руководителя "ВИП-Стройинжиниринг" Мурата Матуева к срокам от 4,5 до 8 лет колонии за хищения при строительстве космодрома "Восточный".

"Приговором суда Дегтяреву назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей, Базанкову - 6 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей, Матуеву - 5,5 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей, Дегтяревой - 4,5 года колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Виктор Васильев в среду.

Оглашение приговора из-за большого объема материалов дела заняло несколько дней, в среду была оглашена его резолютивная часть.

Суд и следствие установили, что фигуранты совершили мошенничество, совершенное в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (часть 4 статьи 174.1 УК РФ).

В ходе прений сторон прокурор просил суд признать этих подсудимых виновными и назначить им наказание от 7 до 10 лет лишения свободы со штрафами от 1 до 1,5 млн рублей.

Тем временем, в феврале 2017 года на четыре года колонии со штрафом в 1 млн рублей был осужден бывший гендиректор ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Вадим Митряков. Судебный процесс в отношении его прошел в особом порядке, так как подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Судом было установлено, что Митряков в составе организованной группы с 1 сентября 2013 года по 29 июня 2015 года представил во ФГУП "Спецстройтехнологии" при "Спецстрое России" документы с ложными сведениями о возможности выполнения работ по строительству жилых домов, детских садов, школ и объектов транспортного хозяйства космодрома.

После победы в конкурсе и заключения договора подряда фигуранты дела в целях создания видимости надлежащего исполнения взятых обязательств организовали выполнение части предусмотренных договором работ на общую сумму свыше 562 млн рублей. Остальные денежные средства в сумме более 1,3 млрд рублей были похищены и впоследствии легализованы.

Теги: Восточный, ВВСК, ВИП-Стройинжиниринг
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Минобороны исключили обсуждение увеличения срока службы по призывуВ Минобороны исключили обсуждение увеличения срока службы по призыву
В военном ведомстве напомнили, что, как и раньше, на военную службу сроком в 1 год призываются граждане в возрасте от 18 до 27 летПодробнее
Путин 1 марта огласит послание Федеральному СобраниюПутин 1 марта огласит послание Федеральному Собранию
Песков пояснил, что перенос обращения с конца прошлого года не противоречит законодательствуПодробнее
Суд отказался рассмотреть иск Навального к РоскомнадзоруСуд отказался рассмотреть иск Навального к Роскомнадзору
Ранее ведомство заблокировало страницы сайта оппозиционера с материалами о Дерипаске, вице-премьере Приходько и Насте РыбкеПодробнее
Режиссера Серебренникова отпустили на похороны матери в Ростове-на-ДонуРежиссера Серебренникова отпустили на похороны матери в Ростове-на-Дону
Соответствующее решение принял Мосгорсуд, который в среду рассматривает жалобы на продление ареста фигурантам дела "Седьмой Студии"Подробнее
Суд подтвердил возвращение прокурору дела экс-главы "Роснано"Суд подтвердил возвращение прокурору дела экс-главы "Роснано"
Леониду Меламеду не стали продлевать домашний арест, так что вскоре он будет освобожденПодробнее
Источник сообщил о возможной растрате похищенных в МДТ 45 млн руб. на предметы роскошиИсточник сообщил о возможной растрате похищенных в МДТ 45 млн руб. на предметы роскоши
В списке покупок фигурантов могли оказаться автомобили Maybach, Porsche и Lexus, а также недвижимостьПодробнее
Собчак назвала часть спонсоров своей избирательной кампанииСобчак назвала часть спонсоров своей избирательной кампании
Кандидат в президенты раскрыла имена тех, кто согласился быть названнымПодробнее
Член тамбовской ОПГ Барсуков освобожден от ответственности за мошенничествоЧлен тамбовской ОПГ Барсуков освобожден от ответственности за мошенничество
Теперь криминальному авторитету грозит наказание только по статье за организацию преступного сообществаПодробнее
МИД сообщил о десятках раненых россиян в недавнем военном столкновении в СирииМИД сообщил о десятках раненых россиян в недавнем военном столкновении в Сирии
Пострадавшим помогли вернуться в РоссиюПодробнее
Верховный суд РФ задумался о смягчении наказания за репост запрещенных материаловВерховный суд РФ задумался о смягчении наказания за репост запрещенных материалов
В результате в России могут перестать лишать свободы за такие репостыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля6 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
Олимпийские падения13 фото
20 февраля
Олимпийские падения
Лучшие фото недели10 фото
16 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортИнтерпол отказался объявлять Родченкова в розыскМосква"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за морозовВ РоссииПутин 1 марта огласит послание Федеральному СобраниюСпортРоссийские хоккеисты разгромили команду Норвегии и вышли в полуфинал ОИВ РоссииИсточник сообщил о растрате похищенных в МДТ 45 млн руб. на предметы роскошиСпортЗагитова выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде с рекордом мира

Команда России завершила очередной день ОИ с 13 медалями в копилке

Школу в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пожара

В МГУ на нашли повода для беспокойства из-за размещения рядом с вузом фан-зоны ЧМ-2018

В Минобороны исключили обсуждение увеличения срока службы по призыву

В Минобороны исключили обсуждение увеличения срока службы по призывуВ военном ведомстве напомнили, что, как и раньше, на военную службу сроком в 1 год призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет Подробнее

Авария на подстанции оставила без электричества около 3 тыс. жителей Краснодара

Немецкие бобслеистки выиграли Олимпиаду в соревновании двоек

В ФСБ назвали подрядчиков из коммерческих фирм фигурантами дела о хищениях в ДМТ

Порошенко назначил нового главу "Укроборонпрома"

Портфель иностранных заказов на военную продукцию РФ превысил $50 млрд

Норвежские конькобежцы выиграли Олимпиаду в командной гонке преследования

Чайка заявил о деградации в России следственных органов

Хоккеисты сборной Германии победили Швецию в четвертьфинале ОИ

Стали известны все полуфиналисты мужского турнира Подробнее

В Минкультуры пообещали в срок закончить строительство новой сцены МДТ

Мужская сборная Канады по хоккею вышла в 1/2 финала Олимпиады

Минфин рассказал о проекте трехуровневой системы регулирования иностранных страховщиков

В Сбербанке задумались об открытии "исламских окон" в отделениях

Broadcom ухудшила предложение о покупке Qualcomm после ее заявки на покупку NXP

Специалисты 16 часов искали потерявшийся на дороге радиоактивный контейнер в ЯНАО

Ушел из жизни американский христианский проповедник Билли Грэм

"Транснефть" сообщила в ФСБ о проблемах с отгрузкой в Новороссийске

"Транснефть" сообщила в ФСБ о проблемах с отгрузкой в НовороссийскеВ компании заявляют, что по вине капитана порта, действующего в интересах танкера "Пенелопа", с 31 января фактически заблокирована работа порта Подробнее

Более 10 тысяч австрийцев стали жертвами крупнейшей аферы с криптовалютами в Европе

Более 10 тысяч австрийцев стали жертвами крупнейшей аферы с криптовалютами в ЕвропеСоздатели пирамиды представлялись инвесторам "мушкетерами" и убеждали их игрой на воображаемых гитарах и медитацией Подробнее

Российские керлингистки уступили канадкам на ОИ-2018

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Хоккей с шайбой10:40Мужчины, Россия - Норвегия, Четвертьфинал #2онлайнподробнее
Фристайл08:35Мужчины, ски-кросс, Финалы  КанадаШвейцарияРоссияподробнее
Хоккей с шайбой10:40Женщины, Финляндия - Россия, Матч за 3-е место  Финляндияподробнее
Лыжные гонки13:30Мужчины, командный спринт, свободный стиль, Финал  НорвегияРоссияФранцияподробнее
Конькобежный спорт14:00Женщины, 2400 м, командная гонка преследования, Финал  ЯпонияНидерландыСШАподробнее
Конькобежный спорт14:00Мужчины, 3200 м, командная гонка преследования, Финал  НорвегияЮжная КореяНидерландыподробнее
Бобслей14:40Женщины, экипажи-двойки, 3-й и 4-й заезды (Финал)  ГерманияСШАКанадаподробнее