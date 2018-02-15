Суд вынесет приговор фигурантам дела о хищении при строительстве "Восточного"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы в четверг огласит приговор главе Волго-Вятской строительной компании (ВВСК) Александру Базанкову, экс-главе компании Евгении Дегтяревой, ее отцу Сергею и руководителю "ВИП-Стройинжиниринг" Мурату Матуеву, обвиняемым в хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома "Восточный".

Подсудимым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

В ходе прений сторон прокурор просил суд признать этих подсудимых виновными и назначить им наказание от 7 до 10 лет лишения свободы со штрафами от 1 до 1,5 млн рублей.

Тем временем, в феврале 2017 года на четыре года колонии со штрафом в 1 млн рублей был осужден бывший гендиректор ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Вадим Митряков. Судебный процесс в отношении его прошел в особом порядке, так как подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, Митряков в составе организованной группы с 1 сентября 2013 года по 29 июня 2015 года представил во ФГУП "Спецстройтехнологии" при "Спецстрое России" документы с ложными сведениями о возможности выполнения работ по строительству жилых домов, детских садов, школ и объектов транспортного хозяйства космодрома.

По данным следствия, после победы в конкурсе и заключения договора подряда фигуранты дела в целях создания видимости надлежащего исполнения взятых обязательств организовали выполнение части предусмотренных договором работ на общую сумму свыше 562 млн рублей. Остальные денежные средства в сумме более 1,3 млрд рублей были похищены и впоследствии легализованы.