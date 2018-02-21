Портфель иностранных заказов на военную продукцию РФ превысил $50 млрд

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Объем экспорта российской продукции военного и двойного назначения растет, пакет заказов от иностранцев на начало 2018 года составляет более $50 млрд, заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"У нас много закупщиков продукции военного и двойного назначения и без США с их сателлитами: это страны ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН. Причем пакет заказов от иностранцев растет. На начало 2018 года, по данным "Рособоронэкспорта", он составляет более 50 млрд долларов", - сказал Бондарев "Интерфаксу" в среду.

Так он прокомментировал заявления Вашингтона о том, что российский бюджет потерял $3 млрд в результате американских оборонных санкций.

"К числу наших долгосрочных торговых партнеров в сфере вооружения относятся Китай, Алжир, Ирак, Египет, Индия, Индонезия. Появились новые зарубежные претенденты на покупку российских вооружений. Заключили контракт с Турцией на поставку средств ПВО С-400", - отметил сенатор.

По словам Бондарева, в ходе контртеррористической операции в Сирии РФ испытала несколько сотен образцов вооружений, военной и специальной техники, показала их мощь. "Поэтому, конечно, они будут востребованы и найдут достойных покупателей среди стран, желающих укреплять свою обороноспособность", - считает он.

Данные США о якобы трехмиллиардных потерях российского бюджета из-за американских оборонных санкций "взяты с потолка", заявил Бондарев. "Утверждение США о потерях российского бюджета из-за санкций - откровенный информационный вброс. Часть гибридной войны, которую ведут американцы в преддверии выборов президента России", - сказал он "Интерфаксу".

США в связи с законом "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) предостерегают и отговаривают страны по всему миру вести бизнес с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, заявила ранее в среду официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. "Мы удовлетворены тем, что некоторые страны остановили покупки определенных российских материалов и товаров. Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на сумму более 3 млрд долларов США", - сказала она журналистам.