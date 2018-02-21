Россельхознадзор пригрозил частичным запретом поставок молочной продукции из Белоруссии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор может запретить поставки молочной продукции из тех регионов Белоруссии, предприятия которых чаще других нарушают ветеринарно-санитарные требования РФ.

"С учетом необходимости обеспечения безопасности продукции Россельхознадзор рассматривает вопрос о принятии более эффективных мер, в том числе введение ограничений на отдельные виды молочной продукции с учетом административных территорий Белоруссии, с которых чаще всего поступает небезопасная продукция", - говорится в сообщении службы.

Служба уточняет, что направила в департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии письмо "с озабоченностью о сложившейся ситуации с безопасностью молока и молочной продукции, поступающих с белорусских предприятий".

В настоящее время временные ограничения из-за обнаружения запрещенных и вредных веществ введены в отношении 9 предприятий Белоруссии, приостановлена сертификация продукции 6 предприятий, режим усиленного лабораторного контроля введен для 9 предприятий, частично действуют ограничения на отдельные виды молочной продукции 18 предприятий.

"Таким образом, 42 предприятия в настоящее время находятся в зоне повышенного внимания в отношении соответствия показателям безопасности ЕАЭС, - говорится в сообщении. - Вместе с тем необходимо отметить, что обозначилась тенденция увеличения поступления в РФ молочной продукции, содержащей остатки запрещенных и вредных веществ".