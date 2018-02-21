В Минобороны опровергли сообщения о замене командующего российской группировкой в Сирии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России опровергли сообщения ряда СМИ о том, что в ближайшее время может быть заменен командующий российской военной группировкой в Сирии.

"Ротация командующих российской группировкой войск в Сирии осуществляется в соответствии с планом, утвержденным министром обороны Российской Федерации - каждые полгода. Никаких изменений данного порядка нет и не предвидится", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин может в марте вновь возглавить российскую группировку в Сирии.

Издание сообщало, что в таком случае нынешний командующий группировкой Александр Журавлев вернется к исполнению обязанностей командующего Восточным военным округом.

"Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев грамотно руководит подчиненными войсками и эффективно решает все поставленные задачи в полном объеме", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

"После вывода значительной части российских сил и средств в пункты постоянной дислокации на территории России личный состав группировки под руководством командующего генерал-полковника Александра Журавлева занимается плановой боевой подготовкой и оказанием содействия процессу мирного урегулирования в Сирии", - заявили в Минобороны.