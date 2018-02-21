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В Средиземное море вошли БДК "Минск" и тральщик "Вице-адмирал Захарьин"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) "Минск" и морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин" ВМФ России в среду проследовали через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-сайты, публикующие фотографии их прохождения через Босфор.

Вместе с двумя кораблями в среду через проливы в южном направлении также прошло спасательное буксирное судно "СБ-739" Черноморского флота.

По утверждению стамбульских сайтов, БДК Балтийского флота "Минск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Теги: Минобороны РФ
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