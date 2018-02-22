В Средиземное море вошел второй за последние сутки большой десантный корабль ВМФ России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) "Азов" в четверг проследовал через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Накануне в Средиземное море вошли большой десантный корабль "Минск", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин", а также спасательное буксирное судно "СБ-739" Черноморского флота.

По утверждению стамбульских сайтов, корабль "Азов", также как и "Минск", идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

При этом отмечается, что, "Азов", как и "Минск", судя по его осадке, шел сильно нагруженным. Это уже второй поход БДК "Азов" в Сирию в текущем году. В 2017 году он четырежды ходил в Сирию.

Как сообщалось, с начала года походы в Сирию с грузами совершали БДК "Орск", "Азов", "Александр Отраковский", "Минск" и транспортное судно "Кызыл-60".

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ, в том числе ракетный фрегат "Адмирал Григорович".

В четверг информированные источники подтвердили "Интерфаксу", что в Сирию были перебазированы два истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА).

"Они действительно там", - сказал один из источников, комментируя сообщения о прибытии двух Су-57 на авиабазу Хмеймим.

Собеседники агентства не уточнили цель перебазирования истребителей. Однако один из источников напомнил, что самолет проходит испытания. Они предполагают, в том числе, испытание вооружения Су-57.

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.