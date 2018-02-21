В посольстве РФ ответили на претензии Риги по поводу скандала с банками Латвии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Москве считают паранойей заявления официальных лиц в Риге о причастности России к дестабилизации банковской системы Латвии, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ в Риге.

"Не можем принимать всерьез очередные параноидальные заявления о якобы причастности России к дестабилизации банковской сферы Латвии", - сказали в российской дипмиссии.

"Перефразируя известную поговорку применимо к Латвии - "был бы повод, а виновная сторона/страна уже известна", - добавили в посольстве РФ.

Серия скандалов

На прошлой неделе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в рамках уголовного процесса задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича, возглавляющего ЦБ с 2001 года. Он подозревается в получении взятки в крупном размере. Римшевич был освобожден из следственного изолятора 19 февраля под залог в 100 тыс. евро. Ему запрещено выполнять должностные обязанности. Он заявил, что невиновен и не намерен уходить со своего поста.

Тем временем крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников обвинил президента Банка Латвии в вымогательстве взятки. Гусельников в интервью АР сообщил, что связанные с Римшевичем лица требовали у Norvik banka "отмывать" деньги российского происхождения.

Кроме того, власти США обвинили ABLV Bank, один из крупнейших банков страны, в отмывании денег, а также в содействии незаконным транзакциям и коррупции. Банк обвиняется в связях с Северной Кореей и другими проблемными странами из списка ООН, а также в крупномасштабных незаконных операциях для контрагентов из Азербайджана, России и Украины.

В Латвии подозревают атаку извне

Премьер страны Марис Кучинскис заявил 21 февраля, что правоохранительные органы Латвии пока не получили никаких доказательств по сделанным ранее заявлениям Сети по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США и Григория Гусельникова.

Более того, по мнению Кучинскиса, Гусельников использовал ситуацию для очернения Латвии, против которой он начал международный судебный процесс.

Минобороны Латвии ранее заявило, что, учитывая последние события в банковском секторе и задержание президента Банка Латвии, велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию, продолжение которой, возможно, последует.

Оборонное ведомство полагает, что эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии.

Бюро по защите Конституции Латвии собралось проверить публикации СМИ о поездках Римшевича в Россию. Руководитель ведомства Янис Майзитис не уточнил журналистам, знали ли латвийские спецслужбы о российских контактах главы Центробанка, который имеет доступ к государственной тайне, в том числе натовской.