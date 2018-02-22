В Чечне подтвердили передачу Ираком 27 российских детей и четырех женщин

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби подтвердил, что Ирак за последние полгода передал РФ 27 детей и четырех женщин, обвинявшихся в связях с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

"Это была не одномоментная акция. В данном случае речь идет о тех, кого мы уже доставили в РФ в период с 1 августа по сегодняшний день", - уточнил Сабсаби.

По его словам, "переданные РФ женщины - это жены уничтоженных боевиков".

Ранее МИД Ирака сообщил о передаче российской стороне четырех женщин и 27 детей - граждан РФ, обманом вовлеченных в запрещенную в РФ террористическую группировку.