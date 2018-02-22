Представитель Кадырова сообщил о ста женщинах и детях из РФ в иракских тюрьмах

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В иракских тюрьмах находятся 36 женщин и 65 детей из России, которые были вовлечены боевиками в деятельность запрещенной в РФ террористической организации ИГ, Москва продолжит работу по их возвращению на родину, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

"На сегодняшний день в центральной иракской женской тюрьме находятся 36 женщин и более 65 детей. Главное обвинение, которое предъявляют женщинам - незаконное пересечение границы Ирака, вторая статья - подозрение в возможной причастности к деятельности ИГИЛ", - сказал Сабсаби, добавив, что располагает поименными списками этих заключенных.

"Мы не останавливаем нашу работу по возвращению их на родину, обязательно ее продолжим", - подчеркнул Сабсаби.

Отвечая на вопрос, из каких регионов россиянки выехали в Ирак, Сабсаби сказал: "Почти вся Россия: Дагестан, Волгоград, Тверь, Тюмень, Чечня, Ингушетия, Красноярск, Москва".

Он отметил, что в иракской тюрьме находятся жены уничтоженных боевиков. "Если славянка - полюбила, поверила и поехала (в Ирак), если восточная женщина, мусульманка - обязана следовать за мужем", - сказал Сабсаби.

Ранее он подтвердил, что Ирак за последние полгода передал РФ 27 детей и четырех женщин, котороых обвиняли в связях с ИГ. "Это была не одномоментная акция. В данном случае речь идет о тех, кого мы уже доставили в РФ в период с 1 августа по сегодняшний день", - уточнил Сабсаби.

МИД Ирака, в свою очередь, сообщил о передаче российской стороне четырех женщин и 27 детей - граждан РФ, обманом вовлеченных в запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ.

Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет Сабсаби.