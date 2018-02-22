С экс-главы "Роснано" Меламеда сняли электронный браслет

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Судебные приставы сняли электронные браслеты с экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате более 226 млн рублей, они полностью освобождены.

"По информации, полученной мной от защитников Меламеда и Понурова, судебные приставы сегодня сняли с них электронные браслеты. Этот факт свидетельствует о том, что меры пресечения в виде домашнего ареста у них с сегодняшнего дня нет", - сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат "Роснано" Александр Аснис.

Он уточнил, что какая-либо другая мера пресечения обвиняемым не избрана.

Адвокаты Меламеда и Понурова Руслан Кожура и Алексей Кица подтвердили "Интерфаксу" эту информацию.

Накануне Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о продлении срока домашнего ареста Меламеду и Понурову, а также признал законным возвращение их дела генпрокурору для устранения допущенных в обвинительном заключении нарушений.

Меламеду и Понурову предъявлено обвинение в организации растраты более 220 млн рублей "Роснано". Бывшему замглавы корпорации Андрею Малышеву обвинение по этому делу предъявлено заочно - он объявлен в международный розыск.

8 декабря 2017 года Черемушкинский суд Москвы после нескольких месяцев рассмотрения дела вернул его прокурору из-за грубых нарушений и противоречий, препятствующих разбирательству по существу.

Меламед находился под домашним арестом с 3 июля 2015 года, Понуров изначально был заключен под стражу, но по истечению предельного срока, он был переведен под домашний арест. Малышеву, находящемуся за границей, было заочно предъявлено обвинение, после чего его заочно арестовали.

По версии следствия, в 2008 году финансовый директор Понуров как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу фирме "Алемар" в конкурсе по отбору советника, совладельцем которой являлся Меламед, после чего разработал проект договора об оказании услуг, который, в свою очередь, подписал заместитель главы "Роснано" Малышев.

Таким образом, в период с февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн рублей, считает следствие. По мнению СКР, "Алемар" не выполнил заявленные в договоре работы, с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации.

24 ноября 2017 года на процессе по делу в отношении Меламеда и Понурова в Черемушкинском суде Москвы показания в качестве свидетеля дал глава "Роснано" Анатолий Чубайс, который подтвердил, что корпорация не понесла никакого ущерба от договора с "Алемаром".