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СКР попросил арестовать топ-менеджера "Роснано"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следователя об аресте управляющего директора "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрея Горькова, сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Ходатайство следователя об избрании в отношении Горькова меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд. Судебное заседание начнется после доставки задержанного", - сказала она.

Как сообщили ранее адвокаты Горькова, накануне следствие предъявило ему обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Суть нового обвинения связана с мошенничеством, связанным с компанией, в которую "Роснано" инвестировало деньги для развития одного из проектов в области нанотехнологий.

"Новое уголовное дело никоим образом не связано с предыдущим делом. Это обвинение предъявлено в последний день его срока содержания под стражей по предыдущему делу с одной лишь целью - чтобы он не был освобожден из-под стражи", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Антон Голышев.

В свою очередь другой защитник Горькова Сергей Дрозда сообщил, что его подзащитный не признает вину, так как не может понять предъявленное обвинение. "Новое обвинение настолько неконкретно, что его невозможно комментировать. Оно относится к 2009-2010 годам, когда Горьков был сотрудником в финансово-кредитном департаменте", - сказал адвокат.

По словам адвокатов, Горьков должен был выйти на свободу в пятницу вечером, так как истекал предельный срок его содержания под стражей по первому уголовному делу.

"Следствие за год не смогло добыть доказательств, необходимых и достаточных для направления дела в суд, и чтобы не выпускать Горькова, в предпоследний день ему предъявили новое обвинение. При этом за год с момента ареста (по делу о злоупотреблении полномочиями - ИФ) в июне 2017 года с Горьковым не было проведено ни одного допроса, ни одной очной ставки или каких-либо иных следственных действий. Также, по нашим сведениям, за прошедший год по его делу не был допрошен ни один сотрудник "Роснано", - отметили адвокаты.

Топ-менеджера "Роснано" Горькова ранее обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). С санкции Басманного суда в 2017 году он был отправлен под арест.

По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 год, вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе деньги компании в банке "Смоленский" в размере от 460 млн до 740 млн рублей под видом расчётно-кассового обслуживания.

Фактически же, считает следствие, целью размещения средств в банке было финансирование деятельности самого кредитного учреждения.

В связи с отзывом в декабре 2014 года у этого банка лицензии АО "Роснано" лишилось более 738 млн рублей. При этом, как утверждают в СКР, накануне отзыва лицензии из банка в пользу брата Горькова были выведены активы в виде недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки "Роснано" Генпрокуратурой РФ, которая передала материалы председателю Следственного комитета.

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Теги: Роснано, Андрей Горьков
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