Фигуранта дела об убийстве антифашиста Качаравы задержали в Петербурге спустя 12 лет

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге задержан фигурант дела об убийстве студента-антифашиста Тимура Качаравы в 2005 году.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в четверг, накануне днем у дома 61 на Пролетарской улице в поселке Песочное Курортного района был задержан 33-летний мужчина, который находился в федеральном розыске в течение 11 лет по обвинению в убийстве, а также возбуждении ненависти и вражды. Он арестован.

Между тем, источник сообщил, что имя задержанного - Александр Зенин. Именно Зенин, по данным интернет-сайтов и форумов, оставался последним, находящимся на свободе фигурантом дела об убийстве антифашиста.

Официальным комментарием и подтверждением информации со стороны правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

В ноябре 2005 года в центре Санкт-Петербурга на студентов-антифашистов Качараву и его друга Максима Згибая напала группа молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Качарава скончался на месте от множественных ножевых ранений в области шеи. Згибай с черепно-мозговой травмой и ранением грудной клетки был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Летом 2007 года суд приговорил к 12 годам колонии Александра Шабалина, признанного виновным в убийстве Качаравы, а также в экстремизме. Других шестерых фигурантов дела, обвиняемых в разжигании ненависти или вражды, суд приговорил к срокам от двух до трех лет, троих из них - к условным срокам. Еще один фигурант был объявлен в розыск, но следствие не называло его имени.

По данным из открытых источников, Зенин в начале 2000-х возглавлял одну из экстремистских группировок в Санкт-Петербурге.