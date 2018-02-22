В Петербурге задержан подозреваемый в избиении водителя маршрутки до смерти

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в избиении до смерти водителя маршрутки задержан в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в четверг.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан 19-летний местный житель. Решается вопрос о его аресте", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, вечером в среду около одного из домов по проспекту Ленина в Красносельском районе между подозреваемым и водителем маршрутки произошел конфликт, переросший в драку. В результате водитель маршрутки был госпитализирован в больницу, где скончался к утру четверга.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что конфликт произошел между водителем - гражданином Узбекистана 1968 года рождения и пассажиром. Дело расследуется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".