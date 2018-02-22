Задержан координатор чебоксарского штаба Навального

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в четверг задержали координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Чебоксарах Семена Кочкина для составления на него протокола об административном правонарушении.

Кочкин сообщил агентству "Интерфакс", что после составления протокола его доставили в суд.

"На меня составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации мероприятия или организация мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Ждем назначения судьи", - сказал Кочкин.

По его данным, протокол составлен в связи с постом в социальной сети о проведении акции сторонников Навального, которая состоялась 27 января в Чебоксарах.

"27 января меня задержали в момент, когда я выходил из дома, на акцию не попал. В этот день судья отказал в рассмотрении протокола. Через несколько дней меня снова доставили в отдел полиции, ситуация с отказом вновь повторилась. По сути, сегодня третья попытка привлечь меня к ответственности за афиширование того мероприятия", - сказал Кочкин.

Ранее за участие в акции оппозиции в октябре 2017 года Кочкин был привлечен к административной ответственности, и суд назначал ему 40 часов обязательных работ.

С.Кочкин является одним из организаторов акции памяти политика Бориса Немцова, которая намечена на 25 февраля.

"Интерфаксу" не удалось получить официальный комментарий по этому поводу от правоохранительных органов.

Как сообщалось, 27 января в Чебоксарах прошла несогласованная с властями акция сторонников Навального. Тогда в пресс-службе МВД по Чувашии агентству подтвердили задержание только одного местного жителя, на которого был составлен протокол по статье 20.2 части 2 КоАП РФ.