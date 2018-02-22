Координатору чебоксарского штаба Навального назначили обязательные работы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Чебоксар (Чувашия) в четверг привлек к административной ответственности координатора регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Семена Кочкина.

Как сообщил "Интерфаксу" сам Кочкин, суд признал его виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации мероприятия или организация мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) и назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Он намерен обжаловать данное решение.

Официальным комментарием суда по данному поводу агентство пока не располагает.

Ранее координатор регионального штаба сообщил агентству, что был задержан сотрудниками полиции и доставлен в суд за афиширование в социальной сети акции сторонников Навального, которая прошла в Чебоксарах 27 января. По словам Кочкина, тогда он "на мероприятие не попал, поскольку был задержан еще в подъезде дома".

За участие в акции оппозиции в октябре 2017 года Кочкин уже привлекался к административной ответственности, тогда суд назначал ему 40 часов обязательных работ.

Как сообщалось, 27 января в Чебоксарах прошла несогласованная с властями акция сторонников Навального. Тогда в пресс-службе МВД по Чувашии агентству подтвердили задержание только одного местного жителя, на которого был составлен протокол по ст.20.2 ч.2 КоАП РФ.