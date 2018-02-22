Россия испытала в Сирии более 200 новых образцов вооружений

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия испытала в Сирии на эффективность значительный арсенал своих новых вооружений, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Оказывая помощь братскому сирийскому народу, мы испытали более 200 новых образцов вооружений", - сообщил Шаманов на заседании Госдумы в четверг, выступая в рамках "часа заявлений" от фракции "Единая Россия".

Таким образом, подчеркнул депутат, всему миру была продемонстрирована эффективность русского оружия. "Не случайно сегодня по целому ряду направлений к нам идут с целью закупить наше оружие даже страны, которые не являются нашими союзниками", - сказал он.

Шаманов особо отметил вклад работников военно-промышленного комплекса, "благодаря которым солдаты в современных условиях могут выполнить свой патриотический долг".