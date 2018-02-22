Путин заявил о выходе России в число лидеров по боеготовности и качеству вооружений

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России вышла на передовые места в мире по качеству вооружений и боеготовности, обеспечив безопасность страны.

"События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена", - сказал он, выступая в четверг на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

Российский лидер заверил, что эта работа будет, безусловно, продолжена, а обороноспособность страны будет повышаться во всех ее составляющих.

Путин также пообещал, что еще больше будут укрепляться ресурсы стратегического ядерного сдерживания. Кроме того, по его словам, будет обеспечено развитие частей и соединений специального, общего назначения.

"Опираемся при этом на потенциал нашего оборонно-промышленного комплекса, на его лучшие предприятия, на достижения научно-исследовательских, конструкторских центров. Они уже доказали свою состоятельность и глобальную конкурентоспособность", - подчеркнул глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что особая роль в развитии и укреплении Вооруженных сил РФ принадлежит офицерскому корпусу, командирам всех уровней. Он добавил, что их профессионализм, способность эффективно использовать самую современную технику, на "отлично" знать военную науку - это основа успешного выполнения задач нового уровня.

"Конечно, как и во все времена, офицер должен быть настоящим наставником, требовательным и внимательным отцом и командиром, показывать подчиненным пример честной, ответственной службы, хранить верность тем традициям, которые формировались целыми поколениями офицерского корпуса нашей страны", - сказал Путин, подчеркнув свою убежденность в том, что так оно и будет.