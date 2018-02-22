Дело о хищении 404 млн руб при строительстве космодрома "Восточный" направлено в суд

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Высокопоставленные сотрудники Спецстроя России, которые обвиняются в хищении более 400 млн рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный, предстанут перед судом.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении четырех человек, которые в зависимости от роли и степени участия в преступлениях обвиняются в присвоении или растрате, в организации этого деяния или пособничестве ему, а также в легализации денег или имущества, полученного преступным путем.

По версии следствия, руководитель Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов в 2012 - 2014 годах организовал хищение начальником ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" и начальником ФГУП "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" вверенных им денег предприятий - 404 млн рублей.

"Злоумышленники заключали по завышенным ценам договоры на разработку индивидуальных сметных нормативов для определения стоимости работ при строительстве космодрома "Восточный" с аффилированными коммерческими организациями "ЦНИИМЦЕН" и "Госнорматив", - отмечается в сообщении.

Тогда же, по данным следствия, двое сообщников перевели не менее 227 млн рублей из похищенных денег под видом оплаты фиктивных договоров на счета фирм, учрежденных на подставных лиц.

В отношении скрывшегося от следствия начальника ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" расследование продолжается, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Гагаринский суд Москвы.