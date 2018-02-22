Глава штаба Навального получил 30 суток ареста за организацию несогласованной акции 28 января

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы в четверг признал главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Леонид Волков признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), ему назначено наказание в виде 30 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.

Как установлено в судебном заседании, Волков 28 января опубликовал на своей странице в соцсети ссылку с сайта Навального, содержащую видеоролик его задержания в ходе несогласованной акции 28 января. Также им была опубликована ссылка на прямую трансляцию митинга, "содержащую призывы ведущих к выходу и участию граждан в несогласованной с органами исполнительной власти массовой акции, то есть Волков продолжил организовывать и осуществлять агитацию, призывая в интернете неопределенный круг лиц к участию в несогласованном публичном мероприятии".

Волков был задержан в четверг в аэропорту Шереметьево, откуда он планировал вылететь в Уфу на встречу со сторонниками кампании за забастовку избирателей.

20 февраля в аэропорту "Шереметьево" был задержан глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Навального - Роман Рубанов. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Симоновский суд Москвы признал

Рубанова виновным в организации несанкционированной акции 28 января и отправил его под административный арест на 10 суток.

Также протокол о повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга полицейские в четверг вручили Навальному. Дата и время судебного разбирательства по нему пока не назначена.