Пьяный водитель сбил четверых детей на переходе в Новгороде

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Пьяный водитель сбил четверых детей на пешеходном переходе в Великом Новгороде и скрылся с места ДТП, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Новгородском управлении ГИБДД.

"Информация о происшествии на улице Ломоносова у крупного торгового центра поступила сотрудникам оперативных служб около 19:00. Прибыв к месту, оперативники обнаружили трех травмированных мальчиков и девочку 2003 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. По словам очевидцев ДТП, их сбил на "зебре" водитель автомобиля марки Suzuki, который скрылся с места происшествия", - сказал собеседник.

Двое мальчиков были доставлены в городской травмпункт, где им оказали экстренную помощь. Девочку и третьего мальчика с более серьезными травмами госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.

"Мальчик с травмой головы находится на лечении. Девочка, получившая перелом бедра и другие травмы ног, прооперирована и направлена в реанимацию. Она - самая тяжелая из пострадавших", - уточнили в УГИБДД.

Полицейским удалось быстро установить предполагаемого виновника ДТП. Пьяный водитель 1973 года рождения, был обнаружен у себя дома.