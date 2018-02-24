Путин внес в Госдуму поправки в закон о РАН

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу внес в Госдуму законопроект "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", сообщается на сайте Думы.

Как говорится в пояснительной записке, проект федерального закона разработан для совершенствования законодательства, регламентирующего деятельность РАН, с учетом проведенной реформы академического сектора науки.

"К целям деятельности Российской академии наук предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования", - отмечается в пояснении.

Кроме того, предлагается отнести к задачам Российской академии наук проведение финансируемых за счет бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Законопроектом уточняются положения, касающиеся представления РАН ежегодного доклада президенту Российской Федерации и в правительство Российской Федерации, а также детализируются функции Российской академии наук в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности.

Помимо прочего, законопроектом предусматривается участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности.

"В целях обеспечения взаимодействия Российской академии наук с органами государственной власти предлагается предусмотреть право Российской академии наук направлять в органы государственной власти Российской Федерации предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности Российской академии наук, и проводить по указанным вопросам публичные слушания", - говорится в пояснительной записке.