Бывший министр труда Ингушетии погиб от отравления угарным газом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Бывший министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Багауддин Маршани скончался в Магасе в собственном доме, по предварительным данным, от отравления угарным газом.

Представитель регионального следственного управления Следственного комитета РФ уточнил, что тело экс-министра обнаружили в его собственном доме в Магасе около 12:00 25 февраля. Там же находились жена и 10-летний сын, которые экстренно были доставлены в больницу.

Прибывшая на место происшествия следственная группа при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружила.

Об обнаружении в Магасе тела бывшего министра труда, занятости и социального развития Ингушетии Багауддина Маршани сообщил ранее в воскресенье "Интерфаксу" осведомленный источник. Он также назвал отравление угарным газом как предварительную причину гибели экс-министра, однако отметил, что газовщики при обследовании утечки не обнаружили.