На одной из закрытых на Ставрополье дорог возобновили движение

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция Ставрополья вечером в воскресенье сняла запрет на проезд по автодороге "Преградное - Тахта - Ипатово", вводимый из-за гололедицы и снегопада, сообщило управление ГИБДД региона.

"Открыто движение для всех видов транспортных средств на автодороге "Преградное - Тахта - Ипатово". На дороге "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск" и на подъезде к Новоалександровскому району движение по-прежнему закрыто", - говорится в сообщении.

На участках, где еще запрещено движение, продолжает работать снегоуборочная техника, которая устраняет снежные перемёты и обледенение, поясняется в пресс-релизе.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей временно воздержаться от поездок в данных направлениях.

Как сообщалось, в 19:00 в воскресенье в связи с неблагоприятными погодными условиями движение было закрыто на автодорогах "Преградное - Тахта - Ипатово" и "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское", а также на участке автодороги на подъезде к Новоалександровскому району.