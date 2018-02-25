На Ставрополье полностью восстановили движение после снегопада

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция Ставрополья сняла запрет на проезд по двум автодорогам в Ставропольском крае, вводимый из-за гололедицы и снегопада, сообщили "Интерфаксу" в управлении ГИБДД региона.

"На данный момент движение открыто для всех видов транспорта по всем автодорогам, где вводились ограничения", - сказал представитель управления Сергей Сердюков вечером в воскресенье.

Как сообщалось, в 19:00 в воскресенье в связи с неблагоприятными погодными условиями движение было закрыто на автодорогах "Преградное - Тахта - Ипатово" и "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское", а также на участке автодороги на подъезде к Новоалександровскому району.