Новый фигурант появился в деле об обрушении трапа в аэропорту "Пулково"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Еще один сотрудник аэропорта "Пулково" стал фигурантом уголовного дела об обрушении пассажирского трапа. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР в понедельник.

Фигурантом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, стал заместитель руководителя службы спецтранспорта управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) Алексей Шаньгин.

"Он в настоящее время находится под подпиской о невыезде", - сказал собеседник в следственном управлении.

Ранее фигурантом данного дела стал временно исполняющий обязанности руководителя службы спецтранспорта Валентин Чернаенко. Однако, как пояснили в управлении, его дело было прекращено, так как выяснилось, что в день инцидента с трапом в Чернаенко находился в отпуске, а его обязанности фактически исполнял Шаньгин.

До суда по делу о трапе пока дошло только дело другого сотрудника "Пулково" - начальника участка механических работ службы спецтранспорта Александра Козельского. Первое заседание в понедельник прошло в Московском районном суде Петербурга. Козельского обвиняют в том, что при ремонте пассажирского трапа он установил на него самодельную деталь, которая принципиально отличалась от оригинальной, что и привело к происшествию.

28 сентября 2017 года в аэропорту "Пулково" при выходе из самолета женщина и полуторагодовалый ребенок упали с трапа высотой более трех метров. Это произошло из-за обрушения конструкций трапа. Позже ребенок скончался.